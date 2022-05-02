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Чеське Брно подарує Харкову трамваї та тролейбуси

Понеділок, 2 травня 2022, 16:22 - Cергій Мельник
 
Markéta Vaňková

Чеське місто Брно передасть своєму місту-побратиму Харкову 2 трамваї Tatra T3 та 6 тролейбусів Škoda 14Tr.

Про це повідомляє All Trans.

"Ця техніка не є новою, але в непоганому технічному стані та знайомою для харківських транспортників,  і допоможе з відновленням роботи системи громадського транспорту після нищення міста Росією", – йдеться у повідомленні.

Також про схожі плани допомоги українським містам попередньо уже заявляли чеські Прага і Острава, польська Варшава.

Економічна правда

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транспорт Харків Чехія трамвай
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