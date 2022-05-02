Чеське Брно подарує Харкову трамваї та тролейбуси
Понеділок, 2 травня 2022, 16:22 -
Чеське місто Брно передасть своєму місту-побратиму Харкову 2 трамваї Tatra T3 та 6 тролейбусів Škoda 14Tr.
Про це повідомляє All Trans.
"Ця техніка не є новою, але в непоганому технічному стані та знайомою для харківських транспортників, і допоможе з відновленням роботи системи громадського транспорту після нищення міста Росією", – йдеться у повідомленні.
Також про схожі плани допомоги українським містам попередньо уже заявляли чеські Прага і Острава, польська Варшава.
Економічна правда
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