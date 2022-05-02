Україна отримала пів мільярда євро від США, Норвегії та Австрії

Україна отримала 495 млн євро грантових коштів, які не потребують повернення, з цільового фонду Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відомство уточнило, що кошти було надано у рамках перших змін до Угоди про грант Цільового фонду донорів. Відповідно до цього до Державного бюджету надійшли кошти від США (близько 463 млн євро), Норвегії (близько 20,5 млн євро) та Австрії (близько 10 млн євро).

Отримані гроші Україна спрямує на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, додали у Мінфіні, Наразі готується залучення чергової грантової підтримки від США обсягом 500 млн дол.

Нагадуємо:

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого зробила Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Британія, Норвегія, Австрія та США.