У Росії почав падати видобуток газу

У квітні у РФ видобуток газу становив 61,15 млрд кубометрів - це на 5,2% менше щодо квітня минулого року.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на дані російського Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу.

Загалом же видобуток газу в Росії у січні-квітні 2022 року зменшився на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 261,42 млрд куб. м.

При цьому, дані щодо "Газпрому" ЦДУ ПЕК окремо не публікує. Вони включені як "розрахункові" в обсяг видобутку "інших надрокористувачів", які у січні-квітні 2022 року видобули 184,76 млрд куб. м газу (42,86 млрд куб. м газу - у квітні).

Нагадаємо:

У 2022 році видобуток нафти в Росії може впасти на 17% через санкції, які обмежують імпорт нафти з країни-агресора, прогнозують в уряді РФ.

Економічна правда