Літак МАУ "підпрацьовуватиме" у Латвії

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Латвійська авіакомпанія airBaltic візьме в оренду літак у найбільшої української авіакомпанії МАУ, щоб підтримати авіаперевізника у воєнний час.

Про це повідомляє avianews.com.

Договір з AirBaltic передбачає тимчасову оренду авіалайнера Boeing 737-900ER разом з українським персоналом. Це найбільший середньомагістральний авіалайнер із флоту МАУ, який може доставити одразу 200 пасажирів.

Український літак airBaltic зможе використати на маршрутах із підвищеним попитом, оскільки він вміщує на 50 пасажирів більше, ніж власні авіалайнери латвійської авіакомпанії.

Згідно з умовами договору, тимчасова оренда літака МАУ розпочнеться 1 травня. Термін її дії не розголошується. Для роботи в Європі МАУ має необхідні документи, що підтверджують безпеку польотів.

Через масштабне вторгнення Росії в Україну МАУ не може виконувати власні рейси та забезпечити роботу екіпажів. Повітряний простір над Україною та аеропорти країни закриті для цивільної авіації на невизначений час із 24 лютого 2022 року.

До початку війни МАУ літала на 12 авіалайнерах. На момент вторгнення Росії п'ять її літаків за даними flightradar24.com перебували за кордоном: один Boeing 737-800, три Boeing 737-900ER, один Embraer 190.