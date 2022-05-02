Експорт "Газпромом" газу у квітні впав до мінімуму за три місяці – Bloomberg

Щоденні протажі газу "Газпромом" на ключові зовнішні ринки у квітні впали до найнижчого рівня за останні три місяці.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, "Газпром" постачав у квітні в середньому 387 млн кубометрів газу на день до країн за межами колишнього СРСР - це на 22% менше, ніж було у березні.

За перші чотири місяці року "Газпром" експортував 50,1 млрд кубометрів - на 26,9% менше, ніж за той же період 2021 року, повідомляли в компанії.

Як зазначає Bloomberg із посиланням на аналітиків, європейським споживачам у квітні виявилося вигідніше купувати газ на спотовому ринку, а не за довгостроковими контрактами із "Газпромом".

"Європа імпортувала рекордні обсяги зрідженого газу зі знижкою - попит в Азії на паливо знизився.

Також тепла погода скоротила попит на опалення та нагрівання в Європі, що теж допомогло стримати зростання цін і спонукало клієнтів "Газпрому" бронювати менші обсяги газу за контрактами та натомість купувати газ на біржі", - йдеться у статті.

У квітні ціни на спотовому ринку були нижчими, ніж за довгостроковими угодами, і тому для покупців "економічніше" використовувати гнучкість, яку дають довгострокові контракти, і задіяти альтернативні поставки, заявив аналітик ICIS Томас Роджерс.

Економічна правда