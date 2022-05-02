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ІТ-армія атакувала більше 190 ресурсів РФ за тиждень – Мінцифри

Понеділок, 2 травня 2022, 11:00 - Олексій Павлиш

У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, що ІТ-армія атакувала понад російських 190 онлайн-ресурсів за тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Серед них - системи електронної звітності, тендерні майданчики, "Сєвєрсталь".

Так, з 25 квітня до 1 травня було атаковано 190 російських онлайн-ресурсів, а саме:

  • Системи подачі електронної звітності. "Минулого тижня атаки на ресурси 1С та інші системи були настільки вдалими, що їх продовжили і на цьому. Кібератака сягнула таких масштабів, що у рф вирішили скасувати штрафи за те, що росіяни не подають звітність вчасно", - кажуть в Мінцифри.
  • Тендерні майданчики. Було паралізовано роботу десятків майданчиків, що призвело до зриву торгів.
  • Сєвєрсталь. "Через масивну атаку російській компанії довелося заховати свої ресурси від світу за геоблоком", - додають в міністерстві.
  • Онлайн-сервіси замовлення їжі. Росіянам через кібератаки у вихідні дні було складно замовити їжу онлайн.

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