Україна отримала чергову частину гранту від Світового банку на 504 мільйони євро

До України надійшла частина грантових коштів у розмірі 504 мільйони євро з цільового фонду Світового банку на економічне відновлення.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Ці кошти буде спрямовано на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Нагадуємо:

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.