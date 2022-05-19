Розкрадання на "Повітряному експресі" до Борисполя: ВАКС ув’язнив двох винуватців

Вищий антикорупційний суд визнав двох осіб винними у розтраті 116 млн грн державних коштів на будівництві проєкту залізниці до Борисполя "Повітряний експрес".

Про це повідомляє пресслужба ВАКСу, Transparency International Ukraine.

Відповідне рішення суд виніс на засіданні 19 травня. Так, суд виніс вирок у справі виконувача обов’язків директора "Повітряного експресу" Геннадія Дьяченка та директора приватного підприємства ТОВ "Сапфір Фінанс" Івана Радика. Дьяченко отримав до 11 років позбавлення волі, а Радик – до 10,5 років позбавлення волі.

Крім того, обидвох позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційних та адміністративних функцій на 3 роки, з конфіскацією всього належного їм майна.

Суд визнав їх винуватцями у заволодінні та розтраті 116 млн грн держпідприємства "Нацпроект "Повітряний експрес", отриманих за кредитним договором від Ексімбанку Китаю для будівництва залізниці між аеропортом "Бориспіль" та Києвом.

За ці кошти держава мала отримати збудований Китайською машинобудівною корпорацію інфраструктурний об’єкт. Проте через протиправні дії втілення проєкту припинили. Реалізацію залізничного сполучення завершили пізніше завдяки ПАТ "Укрзалізниця" вже за іншою програмою "Бориспільський експрес" та за кошти державного бюджету.

Колегія суддів ВАКСу також задовольнила цивільні позови прокурора про відшкодування держпідприємству збитків на понад 116 млн гривень. Таким чином, обвинувачені повинні відшкодувати збитки на понад 35 млн грн та 81 млн грн.

До набрання вироком законної сили до одного з обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.