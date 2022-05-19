Марченко закликав міністрів G7 до більш активного фінансування України

Міністр фінансів Сергій Марченко на сесії міністрів фінансів та керівників центробанків країн G7, МВФ і Світового Банку закликав партнерів більш активно фінансувати Україну.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Головною темою зустрічі стала війна РФ проти України та її наслідки.

"Військова допомога, фінансування та жорсткі санкції – необхідні складові, які прискорять нашу перемогу. Для якнайскорішої перемоги, Україна потребує більш активного фінансування від наших міжнародних партнерів", – заявив Марченко. Він наголосив, що пріоритетом є грантові кошти, адже важливо не збільшувати боргове навантаження.

Потреба українського бюджету для фінансування лише соціальних та гуманітарних потреб становить 5 млрд дол щомісяця. Міністр зазначив, що у березні з партнерами обговорювалися розрахунки і планування, а сьогодні йдеться про конкретні дії та чітко визначені подальші кроки.

Марченко у зверненні до партнерів вкотре наголосив, що заморожені активи РФ мають бути направлені для відбудови зруйнованої інфраструктури

"Російська агресія є глобальною загрозою і призведе до катастрофічних наслідків, якщо її не зупинити", – резюмував він.