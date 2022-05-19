Річна інфляція у Канаді сягнула тридцятирічного рекорду

Річна інфляція у Канаді прискорилась до 6,8% - це найвищий показник із січня 1991 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на Статистичне управління Канади.

Опитані Bloomberg економісти очікували показника у 6,7%.

Основним фактором зростання цін у квітні були витрати на житло, тоді як ціни на бензин дещо знизилися.

Витрати на продукти харчування також продовжують швидко зростати.

Так, у квітні канадці платили на 9,7% більше за продовольство у магазинах, ніж у квітні 2021-го. Зазначається, що це подорожчання було найбільшим зростанням з вересня 1981 року.

При цьому, показник в 6,8%, ймовірно, не є піковим, враховуючи, що ціни на бензин піднялися з квітня. Деякі економісти припускають, що інфляція може перевищити 7%.

Економічна правда