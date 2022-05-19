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Німеччина виділить близько мільярда євро бюджетної підтримки для України

Четвер, 19 травня 2022, 18:25 - Європейська правда

Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько мільярда євро.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у четвер на зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі поблизу Бонна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Йдеться про гранти, які мають виплачуватися з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Кошти будуть спрямовані на забезпечення дієздатності зруйнованої війною Української держави.

За словами Лінднера, інші країни G7 також хочуть взяти участь у цьому процесі. Наприклад, Сполучені Штати хочуть мобілізувати 7,5 мільярда доларів.

За даними німецького Мінфіну, на три місяці Україна попросила допомоги у розмірі близько 5 млрд євро на місяць.

Однак після цього часу може знадобитися додаткова підтримка.

Як повідомлялося, міністри фінансів країн Групи семи хочуть домовитися про пакет допомоги Україні на 15 мільярдів євро на зустрічі в Бонні цього тижня.

Європейська правда

Німеччина війна гроші Україна
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