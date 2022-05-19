Федоров обговорив з Meta відкриття офісу в Україні і модерацію контенту про війну

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся з президентом із глобальної політики Meta Ніком Клеггом: зокрема, обговорили модерацію контенту про війну та відкриття офісу в Україні.

Про це Федоров повідомив у Telegram.

"Ми вже сформували стратегічні плани для співпраці – відкриття офісу в Україні (дуже цього чекаємо!), боротьбу на інформаційному фронті, підтримку платформи UNITED24 та інше", - написав міністр.

"Основною темою зустрічі стало питання зміни підходу Meta до модерації контенту у воєнний час. Сьогоднішня працює не на користь українських користувачів та медіа: ми публікуємо правду про війну на платформах Meta - нас блокують через порушення політики платформи, охоплення значно падають, також трапляється багато випадків блокування правдивого контенту.

Також ми знаємо, що полк "Азов" внесений до списку заборонених організацій у Meta. Але він не має нічого спільного з неонацизмом. Це сталося через дії російської пропаганди.

Тому ми хочемо спільно з Mеtа розв'язати це питання і сприяти свободі слова та достовірному висвітленню подій в Україні", - додали в Мінцифри.

Також Федоров закликав Meta підтримати фандрейзингову платформу пожертв UNITED24 та додати функціонал для донатів.

Економічна правда