Найбільший у світі виробник пальмової олії Індонезія знімає заборону на експорт

Найбільший у світі виробник та експортер пальмової олії Індонезія знімає заборону на експорт олії з країни з 23 травня.

Про це пише Bloomberg.

За словами президента країни Джоко Відодо, експорт пальмової олії може відновитись з 23 травня.

Президент Індонезії додав, що ситуація з пропозицією пальмової олії в Індонезії покращилась.

Індонезія 28 квітня оголосила про заборону експорту пальмової олії через локальний дефіцит.

Заборона Індонезії на експорт, яка була введена з 28 квітня, стала одним із найбільших актів протекціонізму з часів вторгнення Росії в Україну, що зупинило експорт соняшникової олії та посилило глобальний дефіцит.

Пальмова олія використовується у всьому, від їжі до палива, і цей крок Індонезії загрожував ще більше підвищити витрати в ланцюгах поставок під час шаленої інфляції", - пише агентство.

"Споживачі можуть зітхнути з полегшенням", – сказав Гнанасекар Тіагараджан, керівник відділу торгівлі та стратегій хеджування в Kaleesuwari Intercontinental.

Вартість олії, як і раніше, перевищує цільовий показник влади в 14 тис індонезійських рупій ($0,97 за літр). Підвищення цін на неї призвело до стрибка темпів інфляції в Індонезії у квітні до максимальних за три роки 3,47% у річному вимірі.

Bloomberg також додає, що індонезійські фермери виходили на протести з вимогою скасувати заборону на експорт, оскільки від цього страждають їхні доходи.

Економічна правда