Польські компанії передали Україні 20 вагонів з електрообладнанням

Польські компанії передали Україні 20 вагонів електрообладнання, які спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Електричне обладнання, опори для ЛЕП, трансформатори, генератори, силові кабелі, які передали польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії (Polish Power Transmission and Distribution Association), передані у 7 областей України", - йдеться у повідомленні.

"Ми дуже вдячні нашим польським колегам за допомогу у відновлені енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок воєнної агресії росії проти України. Отримане устаткування, в першу чергу, буде спрямовано на відновлення електромереж та енергооб’єктів, які зазнали найбільших ушкоджень через бойові дії", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Дві перші партії допомоги від польських компаній вже були розподілені та передані операторам систем розподілу в Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях.

Третя партія зараз очікує на розподіл та передачу в регіони, кажуть в Міненерго.

Загалом допомога від польських компаній склала понад 12,5 тисяч одиниць обладнання, включаючи лінійну арматуру, силові трансформатори, генератори резервного живлення, понад 400 залізобетонних опор ліній електропередачі, а також понад 65 км та 7,3 тонн силового кабелю і проводів.

Економічна правда