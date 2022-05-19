Єврооблігації України подорожчали на 10% за два дні

Котирування українських єврооблігацій 18 травня, коли було оголошено про нову макрофінансову допомогу Україні з боку ЄС на 9 мільярдів євро, підвищилися в середньому на 7,5%. За два дні їх зростання досягло 10%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

З урахуванням близькості терміну виплат це знизило прибутковість найкоротших паперів із погашенням у вересні цього року до 157,6% проти 187,7% днем раніше.

Ставки паперів із погашенням у 2023-2024 роках впали за два дні на 8,2-6,6 процентних пункту (п.п.), середньострокових – на 4,9-3 п.п., а найдовших – на 1,9-1,7 п.п.

Зокрема, єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 80,3% річних, у вересні 2024 року – 55,2% річних, 2025 року – 42,1%, 2026 року – 35%.

Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 рр. знизилися до 30,9-25,8%, а найбільш "довгими" з погашенням у 2032-2033 р. - до 22,9-22,2%.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 38,8%, у 2030 році – 21%, що відповідно на 3,9 п.п. та 2,2 п.п. нижче за показники на початок тижня.

Незважаючи на таке зростання і навіть з урахуванням подорожчання за два попередні тижні ще на 10,5%, поточні котирування українських єврооблігацій залишаються все ще нижчими за рівень, на який вони підскочили на оптимістичних настроях інвесторів після українсько-російських переговорів у Стамбулі.

Абсолютне зростання за цей період показали лише ВВП-варанти: після подорожчання за два останні дні ще на 16,4% вони наразі котируються по 38,1% від номіналу, тоді як наприкінці березня їх ціна становила 33,1% від номіналу.

Така динаміка пов'язана зі збільшенням очікувань учасників ринку значних темпів зростання економіки України після її обвалу у 2022 році, а отже – і зростання виплат за ВВП-варантами. Зокрема ЄБРР минулого тижня спрогнозував відновлення української економіки у 2023 році одразу на 25% після зниження на 30% у цьому.