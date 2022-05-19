Росія віддала Туреччині дві третини авіаперельотів між країнами через нестачу літаків

Росія дозволила Туреччині зайняти дві третини ринку перельотів між країнами через брак літаків після введення санкцій, пов'язаних із вторгненням в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Комерсант.

За даними видання, Росія пішла на такий крок, щоби виконати зобов'язання перед туристами. Мінтранс РФ все ще розраховує змістити баланс, вимагаючи від Туреччини гарантій, що російські літаки в країні не заарештують.

Турецька авіавлада видала російським авіакомпаніям удвічі менше дозволів на польоти, ніж російський регулятор надав перевізникам Туреччини. Станом на 18 травня сторони, за попередніми даними, скоригували співвідношення до 428 регулярних рейсів на тиждень проти 237 російських авіакомпаній.

У 2021 році Туреччина була найпопулярнішим закордонним напрямком у російських туристів: за рік її відвідали 4,7 млн росіян.

Більшість інших напрямків росіянам зараз недоступні. З кінця лютого західні країни ввели санкції проти Росії, зокрема Євросоюз закрив небо для російських літаків і зажадав повернути здані в лізинг літаки, через що російські перевізники зіштовхнулися з їхнім арештом за кордоном.

Росія у відповідь закрила повітряний простір для країн Євросоюзу.

Європейська правда