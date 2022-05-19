Через санкції російські переробники текстилю втратили 85% сировини

Через санкції російські переробники текстилю залишилися майже без сировини - тепер необхідно в сім разів наростити збір старого одягу, аналогічну системі збору макулатури, але на це знадобляться роки, кажуть учасники ринку.

Про це пише РБК із посиланням на учасників ринку.

Так, російські переробники текстилю втратили 85% сировини для обтиральної ганчірки та регенеративного волокна.

Першу закуповують машинобудівні та ремонтні підприємства, друге – для випуску утеплювальних та ізоляційних матеріалів, подушок та матраців.

Переробники текстилю у травні перестали завозити імпортну сировину, на яку припадало 73% обсягу, необхідного для їхньої роботи, заявив гендиректор "Лаут Ресайклінг" (переробляв до 700 т текстилю на місяць, близько 40% ринку) Євген Садовський.

У прес-службі "Російського екологічного оператора" (РЕО), куратора галузі поводження з відходами, підтвердили ці дані. Ще 12% сировини пішло з ринку разом із шведською мережею H&M - у її магазинах збирали старий одяг.

За словами директора з виробництва підмосковної компанії "Т-текстиль" Олександра Завгороднього, дефіцит сировини заповнити не вдається, а ціни на російський вторинний текстиль зросли втричі.

Глава РЕО Денис Буцаєв каже, що вирішити проблему можна за рахунок створення системи збирання старого одягу, аналогічної системі збирання макулатури.

Зазначається, що потужності з переробки вторинного текстилю в Росії становлять трохи більше ніж 25 тис тонн на рік.

Учасники ринку визнають, що доставка сировини з Європи подорожчала у сім-вісім разів,.

Економічна правда