УЗ запускає поїзд Інтерсіті+ з Києва до Шостки
Четвер, 19 травня 2022, 10:55 -
Укрзалізниця оголосила, що з 20 травня почне курсувати Інтерсіті+ №774/773 Київ — Шостка. На маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09. Зворотно, з Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.
На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.
Економічна правда
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