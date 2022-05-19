Всі розділи
Укр / Рус

УЗ запускає поїзд Інтерсіті+ з Києва до Шостки

Четвер, 19 травня 2022, 10:55 - Олексій Павлиш

Укрзалізниця оголосила, що з 20 травня почне курсувати Інтерсіті+ №774/773 Київ — Шостка. На маршруті використовуватиметься поїзд виробництва Hyundai Rotem.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:00, прибуватиме до Шостки о 15:09. Зворотно, з Шостки, відправлення о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Укрзалізниця
Матеріали за темою
УЗ запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів – Київ – Чернігів 17 травня 2022, 18:22
Уряд змінив склад правління Укрзалізниці 17 травня 2022, 09:14
Укрзалізниця з червня повертає "Прикарпатський експрес" Львів – Чернівці 16 травня 2022, 09:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті