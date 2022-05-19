УЗ запускає поїзд Інтерсіті+ з Києва до Шостки

Заблоковані порти – не вирок. Куди Україна перенаправляє експортні потоки і що з цього виходить Чи здатен річковий, залізничний та автомобільний транспорт компенсувати Україні заблоковані морські порти, чи можуть з цим допомогти країни ЄС та як це впливає на торгівлю країни.

Як російський "Калашников" продає зброю в США в обхід санкцій Зброя російського державного концерну, який уже сім років перебуває під санкціями, вільно продається на американському ринку під іншим брендом. Як це стало можливим?