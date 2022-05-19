Американський фармгігант Bristol-Myers Squibb йде з Росії – ЗМІ

Американська фармацевтична компанія Bristol-Myers Squibb (BMS) 18 травня почала процес передачі російського бізнесу своєму партнеру у Центральній та Східній Європі - компанії Swixx BioPharma.

Про це пише профільне російське видання Vademecum з посиланням на джерело, близьке до BMS.

Інформацію підтвердили ще два співрозмовники, які працюють із фармкомпанією.

Зазначається, що до кінця червня 2022 року BMS закриє всі дослідження, що спонсоруються нею в Росії.

"Співробітникам російського підрозділу BMS (ТОВ "Брістол Майєрс Сквібб") запропонували перейти на роботу в Swixx BioPharma, а також пообіцяли компенсацію.

У Росії Swixx керує ТОВ "Свікс Біофарма" та ТОВ "Свікс Хелскеа". Їхня сукупна виручка в 2021 році становила 3,3 млрд рублів. У Європі Swixx представляє інтереси BMS у таких країнах, як Болгарія, Естонія, Латвія та інших", - йдеться у статті.

За даними СПАРК-Інтерфакс, виручка "Брістол Майєрс Сквібб" в 2021 році становила 24,3 млрд рублів, чистий прибуток - 588,6 млн рублів.

При цьому, BMS - перша глобальна фармкомпанія, що оголосила про передачу комерційних операцій на російському ринку іншій структурі. З березня 2022 року іноземні фармкомпанії оголошували лише про обмеження своєї діяльності в Росії – призупинення інвестицій та відмову від запуску нових клінічних випробувань. Серед них, зокрема, Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK, Takeda.

Bristol-Myers Squibb - американська біофармацевтична компанія, що спеціалізується на розробці ліків для лікування онкологічних, ендокринних та інфекційних захворювань.

У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2021 рік Bristol Myers Squibb посіла 410 місце, це одна з найбільших фармацевтичних компаній світу.

Економічна правда