В БЕБ кажуть, що загальна сума арештованих ними активів РФ та Білорусі сягає 30 мільярдів

Бюро економічної безпеки забезпечило арешт активів Російської федерації та республіки Білорусь, загальною вартість понад 30 мільярдів.

Про це повідомив директор Бюро Вадим Мельник.

Зокрема, йдеться про корпоративні права та активи гірничо-збагачувального комбінату, який здійснював видобуток титановмісної сировини, 17800 вагонів орієнтовною вартістю біля 15 млрд, з них 1625 вагонів з товарно-матеріальними цінностями вартістю близько 3 млрд, понад 160 одиниць автомобілів та спецтехніки – 220 млн грн, а також активи однієї з фінансових установ в сумі понад 12,4 млрд грн.

"У першу чергу, ці активи не повинні працювати на країну агресора. По-друге, вони повинні належати Україні та приносити користь нашій державі", - вважає він.