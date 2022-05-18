Гетманцев: митники продають місця в чергах на розмитнення автівок

Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що є факти, коли на митниці за хабарі продавались місця в чергах на безкоштовне розмитнення автівок з ЄС.

Про це він повідомив під час засідання комітету.

"У нас був кредит довіри", - сказав він звертаючись до керівництва органу, "але він вичерпався вочевидь".

На своєму телеграм каналі Гетманцев заявив, що Комітет висловив свою оцінку щодо організації роботи митних органів та здійснення митної справи в умовах війни. "Рішення Комітету — згодом", - резюмував він.

Нагадуємо:

26 квітня у парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує відновити оподаткування транспортних засобів, що ввозяться з-за кордону.

Читайте також: Нульове розмитнення авто прикриють. Коли це може статися та чому влада передумала