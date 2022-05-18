Федоров запропонував розпочати переговори про приєднання до роумінгового простору ЄС
Середа, 18 травня 2022, 19:34 -
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонував Віце-президенту Єврокомісії Маргрет Вестагер розпочати переговори про приєднання України до роумінгового простору ЄС.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
На його думку, такий крок стане продовженням роботи щодо інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.
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