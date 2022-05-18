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Укр / Рус

Світовий банк виділить $12 мільярдів для послаблення продовольчої кризи

Середа, 18 травня 2022, 18:59 - Дана Гордійчук

Світовий банк анонсував виділення 12 млрд доларів для подолання продовольчої кризи у світі, сумарна підтримка протягом наступних 15 місяців сягне 30 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Світового банку.

Цією сумою фінансуватимуть проєкти у сферах сільського господарства, харчування, соціального захисту та зрошення. Зокрема, вони будуть спрямовані на стимулювання виробництва продуктів харчування та добрив, покращення продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі та підтримку вразливих домогосподарств і виробників.

Більша частина ресурсів спрямовується на Африку та Близький Схід, Східну Європу та Центральну Азію та Південну Азію.

Крім того, портфель Світового банку вже включає невиплачені залишки в розмірі 18,7 млрд доларів у продовольчих проєктах, тож сумарно підтримка у найближчі 15 місяців сягатиме 30 млрд доларів.

Фінансова підтримка стосуватиметься чотирьох пріоритетів:

  • Підтримка виробництва та виробників: заходи для підвищення виробництва шляхом усунення бар’єрів у торгівлі сировиною, зосередження уваги на ефективному використанні добрив та перепрофілювання державних видатків для підтримки фермерів.
  • Сприяння зростанню торгівлі: дійти міжнародного консенсусу (G7, G20, інші) для того, аби уникати експортних обмежень, які підвищують світові ціни на продовольство.
  • Підтримка вразливих домогосподарств: розширити цільові програми соціального захисту, які враховують питання харчування, та поповнити механізми фінансування раннього реагування.
  • Інвестиції в стабільну продовольчу безпеку та харчову безпеку: зміцнення продовольчих систем для вищої стійкості проти ризиків, зокрема – логістичних перебоїв.

Економічна правда
Укр / Рус
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