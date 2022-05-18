Світовий банк виділить $12 мільярдів для послаблення продовольчої кризи
Світовий банк анонсував виділення 12 млрд доларів для подолання продовольчої кризи у світі, сумарна підтримка протягом наступних 15 місяців сягне 30 млрд доларів.
Про це повідомила пресслужба Світового банку.
Цією сумою фінансуватимуть проєкти у сферах сільського господарства, харчування, соціального захисту та зрошення. Зокрема, вони будуть спрямовані на стимулювання виробництва продуктів харчування та добрив, покращення продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі та підтримку вразливих домогосподарств і виробників.
Більша частина ресурсів спрямовується на Африку та Близький Схід, Східну Європу та Центральну Азію та Південну Азію.
Крім того, портфель Світового банку вже включає невиплачені залишки в розмірі 18,7 млрд доларів у продовольчих проєктах, тож сумарно підтримка у найближчі 15 місяців сягатиме 30 млрд доларів.
Фінансова підтримка стосуватиметься чотирьох пріоритетів:
- Підтримка виробництва та виробників: заходи для підвищення виробництва шляхом усунення бар’єрів у торгівлі сировиною, зосередження уваги на ефективному використанні добрив та перепрофілювання державних видатків для підтримки фермерів.
- Сприяння зростанню торгівлі: дійти міжнародного консенсусу (G7, G20, інші) для того, аби уникати експортних обмежень, які підвищують світові ціни на продовольство.
- Підтримка вразливих домогосподарств: розширити цільові програми соціального захисту, які враховують питання харчування, та поповнити механізми фінансування раннього реагування.
- Інвестиції в стабільну продовольчу безпеку та харчову безпеку: зміцнення продовольчих систем для вищої стійкості проти ризиків, зокрема – логістичних перебоїв.