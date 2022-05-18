Світовий банк виділить $12 мільярдів для послаблення продовольчої кризи

Світовий банк анонсував виділення 12 млрд доларів для подолання продовольчої кризи у світі, сумарна підтримка протягом наступних 15 місяців сягне 30 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Світового банку.

Цією сумою фінансуватимуть проєкти у сферах сільського господарства, харчування, соціального захисту та зрошення. Зокрема, вони будуть спрямовані на стимулювання виробництва продуктів харчування та добрив, покращення продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі та підтримку вразливих домогосподарств і виробників.

Більша частина ресурсів спрямовується на Африку та Близький Схід, Східну Європу та Центральну Азію та Південну Азію.

Крім того, портфель Світового банку вже включає невиплачені залишки в розмірі 18,7 млрд доларів у продовольчих проєктах, тож сумарно підтримка у найближчі 15 місяців сягатиме 30 млрд доларів.

Фінансова підтримка стосуватиметься чотирьох пріоритетів: