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Прокуратура передала АРМА 20 вантажівок "МАЗ" і корпоративні права двох підприємств Білорусі

Середа, 18 травня 2022, 16:57 - Олексій Павлиш

Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з правоохоронцями передала в управління АРМА 20 вантажівок та корпоративні права двох підприємств.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення майна та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).

Встановлено, що в місті Києві здійснюють свою діяльність два підприємства – ДП "Автомаз Україна" та ТОВ "З іноземними інвестиціями "Торговий Дім "МАЗ-Україна", кінцевими бенефіціарними власниками яких є державна структура, підконтрольна уряду РБ", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування на згаданих підприємствах провели обшуки, вилучили 20 вантажівок марки "МАЗ" на загальну суму понад 20 млн грн, на які згодом наклали арешт.

Розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами ДСР Нацполіції України.

 
 
Фото: Прокуратура

Економічна правда

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