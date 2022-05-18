МБРР профінансує держслужбу України майже на 500 мільйонів доларів

Україна домовляється з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", обсяг інвестицій сягатиме 492 млн доларів.

Про це повідомила голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина.

За її словами, обсяг міжнародних інвестицій сягатиме 492 млн доларів США (з виплатою у євро).

Алюшина розповіла, що мета проєкту - забезпечити функціональність державного апарату і його здатність надавати громадянам повний спектр життєво необхідних послуг.

"В умовах війни Україні важливо зберегти кадровий потенціал, а також - дієвість і стійкість державного управління. Наразі країні критично бракує бюджетного фінансування. В умовах скорочення видатків залучаємо міжнародні кошти", - додала голова НАДС.

Розпорядженням президента утворено делегацію України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення угоди про фінансування (Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні") між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку.

Економічна правда