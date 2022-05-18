"Транснєфть" обмежила доступ до графіків експорту нафти з російських портів – ЗМІ

Російська трубопровідна монополія "Транснєфть" обмежила доступ до щомісячних графіків експорту нафти з російських портів, щоб захистити нафтовий ринок країни в міру загострення напруженості між Москвою та Заходом.

Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерела, знайомі з цим питанням.

"Російським експортерам нафти буде надано лише дати завантаження власних вантажів замість стандартної практики узгодження документа, який передбачав повні плани завантаження для всіх експортерів.

Цей крок є ще одним випадком, коли російський уряд приховує важливі статистичні дані з ринку. У квітні Міністерство енергетики обмежило доступ до своєї статистики видобутку та експорту нафти і газу", - додає агентство.

Графік завантаження на 1-5 червня вже був би виданий, але цього разу трейдерам повідомили, що чекати нема чого, розповіли джерела.

Зазвичай документ складається на основі запитів російських нафтових компаній і видається "Транснефтью".

"Транснефть" раніше не публікувала місячні плани завантаження з російських портів на загальнодоступних платформах, але надала їх широкому колу зацікавлених учасників ринку.

Однак у червні навіть нафтові компанії не матимуть доступу до повного плану завантаження, кажуть джерела Reuters.

За словами трейдерів, плани завантаження мають вирішальне значення для учасників російського нафтового ринку, включаючи вантажовідправників, страховиків і покупців нафти.

"Дійсно важко працювати з такою кількістю даних у таємниці. Ми відчуваємо себе сліпими", - повідомило джерело в неросійській компанії, що займається торгівлею російською нафтою.

Інше джерело в європейській нафтовій компанії повідомило, що оскільки ця компанія припинила активну торгівлю з Росією, наразі втрата доступу до цих даних не має значення.

Економічна правда