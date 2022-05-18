Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки у євро низки російських банків – ЗМІ

Німецький Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих російських банків, у яких були відкриті кореспондентські рахунки в євро.

Про це пише РБК із посиланням на джерела на фінансовому ринку.

"Deutsche Bank у середині березня 2022 року надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня, за фактом рахунки працювали до 7 квітня включно та були закриті 20 квітня", сказав один із співрозмовників РБК.

Він додав, що рішення зачепило багато великих кредитних організацій.

Інше джерело підтвердило, що Deutsche Bank ще в березні закрив рахунки непідсанкційним банкам.

"Зараз у Deutsche Bank залишилося трохи кореспондентських рахунків у невеликих російських банках, які не привертають до себе уваги, у яких мало операцій", - зазначив співрозмовник, додавши, що якщо кількість операцій у банку зростає, то Deutsche Bank закриває рахунок.

У березні 2022 року Deutsche Bank вирішив піти з Росії.

Видання нагадує, що рішення про закриття коррахунків для низки російських банків у квітні ухвалила і австрійська банківська група Raiffeisenbank International (RBI).

Офіційний представник групи тоді пояснив, що таке рішення ухвалено для того, щоб "проактивно" контролювати обсяг операцій, який RBI може своєчасно обробляти на користь клієнтів із відкритими коррахунками.

Про які банки йдеться, він не сказав, але наголосив, що закриття кореспондентських рахунків не стосується російської "дочки" - Райффайзенбанку.

За словами співрозмовника на банківському ринку, одним із клієнтів RBI, з якими припинено відносини, був Тінькофф Банк. Його клієнтам залишаються доступні транскордонні перекази в доларах, сказав представник Тінькофф.

Фінський Nordea Bank припинив обробку платежів до Росії та з Росії через санкції та обмеження, повідомив його представник.

Нідерландська банківська група ING заявила, що "уважно стежить за ситуацією для адаптації своїх рішень".

Директор із банківських рейтингів НРА Костянтин Бородулін пов'язав дії іноземних банків із тиском на російський банківський сектор та ризиком вторинних санкцій.

Нагадаємо:

У березні німецький Deutsche Bank заявив, що зупиняє роботу у Росії.

Економічна правда