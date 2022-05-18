Електромобілі вперше стали головним джерелом попиту на кобальт

За підсумками 2021 року електромобілі вперше обігнали смартфони та ПК, ставши лідерами за попитом на кобальт - рідкісний метал, який, зокрема, використовується в літій-іонних акумуляторах.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані звіту Інституту кобальту.

Як зазначається у звіті, торік автомобільна промисловість спожила 59 тис тонн кобальту, або 34% загального попиту, оскільки продажі електричних і гібридних транспортних засобів подвоїлися.

При цьому у виробництві мобільних телефонів було використано 26 тис тонн кобальту, а у виробництві ноутбуків та планшетів - 16 000 тонн. Загальний попит на кобальт 2021 року становив 175 тис тонн тоді, як видобуто його було 160 тис тонн.

"Невідповідність у цих цифрах підкреслює одну з найбільших проблем, з якими стикається автомобільна промисловість, коли вона переходить на електромобілі: забезпечення достатньої кількості сировини.

У міру того, як з’являється все більше електромобілів, зростають занепокоєння щодо потенційних обмежень у постачанні важливих металів: від кобальту до літію та нікелю. Очікується, що до 2026 року попит з боку автомобільної промисловості становитиме половину попиту на кобальт", - додає FT.

Майже три чверті світових поставок кобальту надходить з ДР Конго, де домінують китайські компанії та Glencore, що зареєстрована в Лондоні.

Звіт Інституту кобальту показує, що ця центральноафриканська країна виробила 118 тис тонн кобальту в 2021 році - значно більше, ніж наступний найбільший постачальник, Австралія, лише 5600 тонн.

Засновник Tesla Ілон Маск минулого тижня не виключив, що автовиробник може придбати добувну компанію.

За його словами, Tesla не хоче цього робити, але готова розглянути такий крок, якщо це єдиний варіант переходу до сталої енергетики, пише FT. Tesla планує щорічно виробляти 20 млн електромобілів.

За прогнозами Інституту кобальту, у найближчі п'ять років попит на цей метал зросте вдвічі і досягне 320 тисяч тонн на рік на тлі збільшення виробництва електрокарів.

Інститут очікує на збільшення пропозиції наступного року, але з 2024-го виробництво металу почне сповільнюватися, що призведе до дефіциту.

Ціни на кобальт минулого року зросли вдвічі - із $16 за фунт (0,45 кг) до $32 за фунт на тлі високого попиту з боку автомобільного сектора та перебоїв із поставками. Наразі він торгується на рівні $37 за фунт.

Економічна правда