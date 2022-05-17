Німеччина надасть Україні 150 мільйонів євро
Вівторок, 17 травня 2022, 21:27 -
Уряд Німеччини надасть 150 мільйонів євро для підтримки України.
Про це повідомив Прем'єр міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що відповідну постанову про залучення цих коштів ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів.
"Ці кошти ми одразу направимо на фінансування пріоритетних соціальних видатків та першочергове відновлення нашої країни", - зазначив Шмигаль.
Нагадуємо:
Загальний розмір фінансової допомоги від ФРН з 24 лютого становить 300 млн євро.