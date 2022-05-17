ЗСУ отримали 300 тисяч доларів від діяльності НАБУ

На рахунок ЗСУ зайшли 300 тисяч доларів, які в 2021 році вилучили детективи НАБУ спільно з СБУ під час обшуку.

Про це йдеться у соцмережах відомства

Там додали, що після вилучення, кошти перебували під арештом як частина можливої неправомірної вигоди. І нещодавно Вищий антикорупційний суд зняв арешт з цих коштів та зобов’язав НАБУ спрямувати їх на посилення обороноздатності держави.

Нагадуємо:

Від початку повномасштабної війни загалом близько 290 мільйонів застав та арештованих активів у справах НАБУ та САП спрямовано на потреби ЗСУ.