У РФ сантехніка подорожчала на 20-70%: найбільше – раковини й унітази

У РФ за лютий-квітень подорожчання сантехніки за окремими позиціями становило 20-70 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише РБК із посиланням на дані компанії Pridex.

Як зазначають у Pridex, у преміум-сегменті спостерігається "великий дефіцит".

Найбільше ціни виросли на змішувачі, раковини, унітази та інсталяції класу економ.

За словами комерційного директора Pridex Олександра Алейнікова, китайські та турецькі постачальники активно користуються ситуацією підвищеного попиту, пов'язаною з відходом європейських брендів, та піднімають вартість своїх виробів.

При цьому, ці позиції преміум-класу зросли в ціні на 5-25% (у 2021 році ця цифра не піднімалася вище 10%).

Душові кабіни, ванні та комплектуючі для них, а також душове обладнання економсегменту подорожчали на 30-70% (торік - на 5-7%). Динаміка вартості у преміум-сегменті склала від 10 до 25% (торік – 5-10%).

Економічна правда