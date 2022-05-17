Ощадбанк відновлює автокредитування

GETTY IMAGES

Державний Ощадбанк відновлює надання кредитів на придбання автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Наразі клієнти можуть скористатись програмою "Ощад Драйв". Кредити надаються на придбання нових авто, в тому числі електрокарів:

відсоткові ставки - від 0,01% річних; мінімальний аванс – від 30% вартості авто; максимальний строк кредитування – 7 років.

"Зростаючий попит на автокредити й готовність наших ключових партнерів-автодилерів до активних продажів стали поштовхом до відновлення автокредитування. Імпортери переналаштували ланцюги поставок в Україну, тож на ринку є вибір автомобілів різних марок", – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Ощадбанк став лідером на ринку автокредитування за підсумками 2021 року. За рік банк удвічі збільшив обсяги, надавши 7,2 тис. автокредитів на загальну суму 4 млрд грн.

Економічна правда