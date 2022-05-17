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Ощадбанк відновлює автокредитування

Вівторок, 17 травня 2022, 17:41 - Cергій Мельник
 
GETTY IMAGES

Державний Ощадбанк відновлює надання кредитів на придбання автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Наразі клієнти можуть скористатись програмою "Ощад Драйв". Кредити надаються на придбання нових авто, в тому числі електрокарів: 

відсоткові ставки - від 0,01% річних; 

мінімальний аванс – від 30% вартості авто; 

максимальний строк кредитування – 7 років. 

"Зростаючий попит на автокредити й готовність наших ключових партнерів-автодилерів до активних продажів стали поштовхом до відновлення автокредитування. Імпортери переналаштували ланцюги поставок в Україну, тож на ринку є вибір автомобілів різних марок", – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн. 

Ощадбанк став лідером на ринку автокредитування за підсумками 2021 року. За рік банк удвічі збільшив обсяги, надавши 7,2 тис. автокредитів на загальну суму 4 млрд грн.

Економічна правда

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