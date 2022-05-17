Мінцифра відкрила перший центр Дія.Бізнес за кордоном – у Варшаві

Міністерство цифорової трансформації відкрило перший центр Дія.Бізнес за кордоном: у столиці Польщі Варшаві.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.

"Під час російського вторгнення Польща прийняла понад 3 млн вимушених переселенців з України. Потреба продовжувати бізнес у сусідній країні серед наших підприємців значно зросла. Тому Мінцифра відкрила центр Дія.Бізнес у Варшаві", - пояснили у відомстві.

Тимчасово переселені українці зможуть безоплатно:

проконсультуватися щодо відкриття бізнесу в Польщі,

отримати інформацію щодо статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі,

з'ясувати деталі про проживання і працевлаштування в Польщі.

Центр Дія.Бізнес у Варшаві розташований за адресою: Bagatela, 12

Відвідати центр Дія.Бізнес у Варшаві можна за попередньою реєстрацією.

Економічна правда