Мінцифра відкрила перший центр Дія.Бізнес за кордоном – у Варшаві
Міністерство цифорової трансформації відкрило перший центр Дія.Бізнес за кордоном: у столиці Польщі Варшаві.
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.
"Під час російського вторгнення Польща прийняла понад 3 млн вимушених переселенців з України. Потреба продовжувати бізнес у сусідній країні серед наших підприємців значно зросла. Тому Мінцифра відкрила центр Дія.Бізнес у Варшаві", - пояснили у відомстві.
Тимчасово переселені українці зможуть безоплатно:
- проконсультуватися щодо відкриття бізнесу в Польщі,
- отримати інформацію щодо статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі,
- з'ясувати деталі про проживання і працевлаштування в Польщі.
Центр Дія.Бізнес у Варшаві розташований за адресою: Bagatela, 12
Відвідати центр Дія.Бізнес у Варшаві можна за попередньою реєстрацією.
Економічна правда
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