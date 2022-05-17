В Україну щодня їде на третину більше бензовозів, ніж на початку місяця

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Кількість бензовозів, які везуть в Україну пальне, зросла на третину щодня відносно початку травня на тлі його дефіциту на автозаправних станціях.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками онлайн-зустрічі з представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Євросоюз вже запровадив для України так звані "коридори солідарності" – тобто платформу для налагодження альтернативних логістичних шляхів усіма можливими видами транспорту.

Подібний інструмент, зазначив Шмигаль, працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти.

"Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", — підкреслив Шмигаль.

У Держприкордонній службі зазначили, що автотранспорт із пальним наразі проходить кордон з українського боку без черг. Учасники ринку також констатували, що затримок у проходженні кордону немає.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки економіки Юлії Свириденко, кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня.



