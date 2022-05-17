Британські традиційні кафе fish & chips під загрозою закриття через війну в Україні

Традиційні британські кафе fish & chips - смаженої у клярі риби та картоплі - під загрозою припинення діяльності через війну в Україні, оскільки дуже залежали від імпорту з України та РФ.

Про це у коментарі низці ЗМІ, серед яких Sky News, розповідають представники профільної асоціації National Federation of Fish Friers (NFFF), пише "Європейська правда".

Мережі отримували з України близько половини всієї олії, яку використовують для приготування, основний постачальник борошна - також Україна. З початком повномасштабної війни і борошно, і олія суттєво подорожчали.

Проблеми виникли і з рибою - близько 40% імпортували з Росії, яка тепер під санкціями, і російську рибу скоріш за все доведеться замінювати суттєво дорожчою.

На додачу, подорожчання добрив може відобразитися на ціні картоплі, а крім того зростає вартість електроенергії та енергоносіїв.

Керівник асоціації Ендрю Кук закликає уряд знизити ПДВ для індустрії, як вже робили під час пандемії коронавірусу, заявляючи, що без цього багатьом доведеться закритися.

Деякі кафе fish & chips у Британії працюють ще з вікторіанської епохи.

Європейська правда