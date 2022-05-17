У РФ дефіцит сировини для виробництва консервних банок

У РФ Росироболовство зафіксувало дефіцит білої жерсті для виробництва консервних банок - імпортне постачання жерсті і банок до Росії скоротилося через санкції.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на протокол наради у віце-прем'єра РФ Вікторїі Абрамченко.

Тепер сировину ввозять переважно з Китаю, хоча раніше Росія мала кілька імпортерів металу і тари. При цьому російської білої жерсті не вистачає.

До початку війни в Україні заводи зазвичай закуповували матеріал для виробництва банок та готову тару в Європі, Японії, Китаї, а також усередині РФ.

"З урахуванням санкцій, імпорт зараз можливий тільки з КНР. На території країни діє кілька підприємств із виробництва білої жерсті для харчової продукції. Але вони можуть не впоратися зі збільшенням обсягу замовлень", - зазначає президент Всеросійської асоціації рибопромисловців Герман Звєрєв.

У "Рибному союзі" додали, що проблеми виникли через порушення логістичних ланцюжків на тлі введених санкцій.

"У нинішніх реаліях виробники змушені переналаштувати логістичні ланцюжки, знайти альтернативні канали постачання та нових партнерів. За даними союзу, консерви додали у вартості близько 28%, якщо порівнювати квітень 2022 року з аналогічним періодом минулого року. Зараз ціна банки шпрот у середньому становить 116 руб., а кільки - 67 руб.", - йдеться у статті.

Економічна правда