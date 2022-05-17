УЗ призначає регіональний експрес Київ – Хмельницький

В Укрзалізниці оголосили, що з 20 травня щоденно курсуватиме поїзд № 771/772 сполученням Київ — Хмельницький.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Відправлення поїзда з Києва о 23:46, прибуття до Хмельницького о 05:26. Зворотно, з Хмельницького, відправлення о 13:44, прибуття до Києва о 19:36.

"Крім того, залізниця подовжує курсування додаткового поїзда № 245/246 Київ — Ужгород. Він курсує з Києва по непарних числах, з Ужгорода по парних. Відправлення з Києва о 23:01, прибуття до Ужгорода о 14:10. З Ужгорода відправлення о 20:13, прибуття до Києва о 10:11", - йдеться у повідомленні.

Квитки доступні на сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця з 16 травня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів — Чернівці.

Економічна правда