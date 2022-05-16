Saudi Aramco прозвітувала про рекордні 40 мільярдів доларів прибутку за квартал
Найбільша у світі нафтокомпанія Saudi Aramco заробила у 1 кварталі цього року майже 40 млрд доларів чистого прибутку (на 82% більше, ніж у 1 кварталі 2021-го) - це рекорд із моменту виходу компанії на IPO у 2019 році.
Про це пише Bloomberg.
Видання нагадує, що Saudi Aramco минулого тижня обігнала Apple Inc. та стала найдорожчою компанією в світі.
Як йдеться у фінзвітності компанії, Saudi Aramco отримала 39,5 млрд дол чистого прибутку. При цьому, аналітики очікували показника в $38,5 млрд.
Як пише Bloomberg, таке стрімке зростання прибутку, насамеред, пов'язане з підвищенням цін на нафту на тлі війни в Україні.
За три місяці нафта подорожчала на 45% - до 110 доларів за барель.
Також серед чинників, які позитивно вплинуло на фінансові результати - збільшення видобутку: він за 1 квартал перевищив 10 млн барелів на день, що на 20% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
При цьому, вільний грошовий потік Saudi Aramco досягає $31 млрд - компанія достроково погасила заборгованість у $8 млрд перед суверенним фондом Саудівської Аравії.
Нагадаємо:
Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі: капіталізація Saudi Aramco перевищила капіталізацію Apple, яка раніше посідала перше місце за цим показником.
Економічна правда
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