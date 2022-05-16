Єврокомісія погіршила прогнози щодо ВВП й інфляції для ЄС та єврозони: причини

Єврокомісія погіршила прогнози щодо зростання економіки в ЄС та єврозоні на найближчі два роки до 2,7%. Інфляція у 2022 році, за прогнозами, становитиме 6,1% у єврозоні та 6,8% - у ЄС.

Про це йдеться у весняній доповіді Єврокомісії.

При цьому, за прогнозами, ВВП Євросоюзу та єврозони у 2022 році зростуть лише на 2,7% - взимку у Єврокомісії очікували зростання на 4%.

Знизили прогноз і щодо зростання ВВП у 2023 році: очікується, що він становитиме 2,3% проти 2,8% (ЄС) та 2,7% (єврозона), які ЄК прогнозувала взимку.

Зростання світової економіки у цьому та наступному роках Єврокомісія очікує на рівні 3,2% та 3,5% відповідно проти 4,2% та 3,8%, про які йшлося у зимовому прогнозі.

Єврокомісія у доповіді наголошує про те, що основного удару по світовій економіці та економіці Євросоюзу завдають ціни на енергоносії.

Також проблеми посилюють збої в ланцюжках поставок, спричинені війною Росії в Україні та заходи щодо стримування COVID-19 у деяких регіонах Китаю, які позначаються на виробництві.

Крім цього, Єврокомісія погіршила прогноз інфляції: цього року в єврозоні вона очікує зростання цін на рівні 6,1% замість 3,5%, про які йшлося взимку.

За прогнозами, наступного року інфляція сповільниться до 2,7%.

Очікується, що зростання цін досягне піку на рівні 6,9% у другому кварталі, після чого поступово знижуватиметься. У Євросоюзі інфляція досягне 6,8% у 2022 році і сповільниться до 3,2% у 2023 році.

В Єврокомісії додали, шо ситуація серйозно залежить від розвитку подій в Україні та її впливу на енергетичні ринки.

Там підкреслили, що війна в Україні веде до економічного відділення Євросоюзу від РФ, наслідки чого на даному етапі складно оцінити повною мірою.

Економічна правда