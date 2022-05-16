Ціни на пшеницю зросли на тлі заборони експорту з Індії

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Ціни на пшеницю продемонстрували максимально допустиме за день зростання 16 травня на тлі запровадження Індією заборони на експорт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 5,9% до 12,47 долара за бушель до максимального значення за два місяці.

Від початку року ціни зросли більше ніж на 60% на тлі війни Росії проти України. Обидві країни забезпечують майже третину світового експорту пшениці.

Уряд Індії 13 травня видав указ про заборону експорту пшениці з країни для гарантування продовольчої безпеки та допомоги сусіднім державам, повідомила газета Times of India із посиланням на текст документа.

"Це лише посилює ризик дефіциту продовольства, особливо для країн, що розвиваються, і тих, хто завжди залежав від продовольчих товарів із цього регіону", – зазначає директор із ринкової стратегії австралійського банку Westpac Роберт Ренні.

На думку експерта, заборона, ймовірно, найбільше вдарить по ринках, що розвиваються, в Африці та на Близькому Сході.

Тим часом Мінсільгосп США минулого тижня спрогнозував, що обсяг світового виробництва пшениці в новому сільськогосподарському році (липень 2022 – червень 2023 року) впаде вперше за чотири роки.