Ресторанний ринок у Києві зменшився вдвічі

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Ресторанний ринок у Києві звузився вдвічі, від початку війни зачинена щонайменше третина закладів.

Про це повідомила співзасновниця Національної ресторанної асоціації Ольга Насонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Із 500 тисяч активних споживачів ресторанних послуг залишилася в найкращому разі половина. А отже, половина ринку просто не має своєї аудиторії, її немає зараз фізично. Ресторанний Київ сьогодні – місто жорстких контрастів. Мертва пустеля із зачиненими дверима кафе та ресторанів пожвавлюється оазами забитих ущерть закладів. Зачинена щонайменше третина київських ресторанів. Коли відчиняться – невідомо", – повідомила Насонова.

За її спостереженнями, лише близько 20% відкритих закладів громадського харчування демонструють хороше завантаження.

Окрім найбільших і найпопулярніших закладів, за її оцінками, шанси "вижити" мають два формати.

"Утримаються кав'ярні та пекарні. Низький середній чек, маленька площа. Затребувані заклади з концепцією простої та ситної кухні. Екзотичні концепти зараз мають набагато менший попит: суші, рамени – це про побалувати себе зрідка", – повідомила Насонова.

Експертка також зазначила, що комендантська година практично зупинила у столиці роботу барів. При цьому найкраще почуваються кіоски з шаурмою.

"Проста й дешева їжа – тренд найближчих місяців, а самотні чоловіки – головна аудиторія", – каже вона.

З початку повномасштабного вторгнення ціни на найдемократичніші позиції вже зросли приблизно на 10%.

"Індекс (київської) перепічки зростає – вже 30 грн, наприкінці 2021 року був 25 грн. Для економістів ці цифри багато про що говорять. Ціни на каву почали зростати з початку року, капучино в січні було 32 грн, у березні вже 35 грн, у центрі міста – 38 грн", – повідомила Насонова.