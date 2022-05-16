У "Київстарі" фіксують повернення українців додому

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Мобільний оператор "Київстар" зафіксував тренд до повернення українців додому після вимушеної евакуації.

Про це заявив президент "Київстару" Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо підтвердити, що є тренд повернення українців додому. Ми справді бачимо всю міграцію, бачимо всі країни. За базою "Київстару", Польща прийняла 35% українців, що поїхали. Німеччина – 15%, Чехія – 7%, Італія – 5%, Молдова та Румунія – по 2%", – сказав Комаров.

Також, за даними оператора, в Україні налічується близько 8,7 млн внутрішньо переміщених осіб.

"Це два типи міграцій: із великих міст у селища та зі сходу на захід. Близько 4 млн людей переїхали в інші області країни, інші перемістилися з міст у села в межах своїх областей. Внутрішня міграція такої великої кількості людей – це технічний виклик для мобільних мереж", – зазначив Комаров.

За його словами, сьогодні середня швидкість мобільного інтернету в мережі "Київстар" зменшилася приблизно з 38 Мбіт до 28 Мбіт за рахунок того, що майже 5 млн абонентів виїхали з міст у сільську місцевість.

Він також наголосив, що оператор орієнтується на дані міграції абонентів щодо розвитку мережі. Зокрема, зміни стосуватимуться планів побудови гігабітної мережі.

Якщо раніше оператор фокусувався в цій частині переважно на великих містах, то під час війни насамперед було завершено будівництво гігабітної мережі у Львові, також планується розширювати й інші ділянки мережі на заході України.