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Ринок праці: попит на роботу вищий за пропозицію

Понеділок, 16 травня 2022, 13:35 - Cергій Мельник

З початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме – побільшало.

Про це йдеться у результатах дослідження кадрового порталу grc.ua

"Люди стали активніше шукати роботу – і ті, хто залишився у своїх містах, але втратили роботу через війну, і внутрішні переселенці", – йдеться у релізі.

За останній місяць приріст резюме становив +15%. Активність пошукачів теж виросла – кількість відгуків на вакансії, якщо порівнювати з попереднім місяцем, збільшилася на 20%.

Кількість пропозицій роботи набагато нижча за кількість бажаючих отримати цю роботу. Деякі професійні сфери постраждали найбільше, в них нових пропозицій роботи майже немає. 

За даними державної служби зайнятості, в квітні на 25 326 вакансій претендувало 283 356 безробітних, тобто конкуренція на одне робоче місце становила майже 12 осіб. 

За даними портала grc.ua, рівень конкуренції на одне робоче місце в квітні був дещо менший та в середньому становив 7 осіб. Проте, є професійні сфери, в яких цей показник набагато вищий через майже повну відсутність пропозицій роботи.

Найбільше вакансій відкрито для спеціалістів сфери Продажі (18,6%), в сфері ІТ, інтернет, телеком (13,5%), для фахівців зі сфери транспорту та логістики (9%), робітничого персоналу (8,8%), в будівництві (5,9%), в медицині та фармацевтиці (5,3%). 

Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. 

Найбільше пропозицій роботи відкрито у Києві (33,9% від усіх актуальних на сайті), Львівській області (17,9%) та Дніпропетровській області (8,9%).

Економічна правда

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