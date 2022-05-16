Польща спростить ветеринарний контроль українського зерна – це пришвидшить експорт

getty images

Україна та Польща домовилися про спрощення ветеринарного контролю вантажів із українським зерном – це має полегшити та пришвидшити перетин кордону, а відтак і експорт зернових з країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики і продовольства.

Так, 16 травня міністр агрополітики України Микола Сольський та віцепрем'єр-міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик підписали спільну заяву, яка зафіксувала домовленості щодо транзиту українських зернових через Польщу та визнання Україною регіоналізацію території Польщі щодо африканської чуми свиней.

Домовленості сторін також передбачають збільшення кількості ветеринарних інспекторів на прикордонних інспекційних постах та організацію їх роботи в режимі 24/7 в найбільш завантажених пунктах.

Також польська сторона розгляне можливість здійснення транзиту зерна у всіх пунктах пропуску на державному кордоні Польщі та України, зокрема, на прикордонних інспекційних постах Верхрата – Рава Руська, Медика – Шегіні, Кросьценко – Смільниця.

Все це дозволить пришвидшити на спростити експорт українського зерна в умовах заблокованих морських портів.





