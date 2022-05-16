У РФ мобільні оператори планують завозити уживане обладнання – ЗМІ

Російські мобільні оператори після виходу з РФ Nokia, Ericsson і Huawei задумалися про закупівлю уживаного мережевого обладнання.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерела на ринку.

За словами одного із співрозмовників на ринку, уживане обладнання зараз є чи не єдиною нагодою заповнити дефіцит базових станцій у міру їх виходу з ладу та зростання навантаження через збільшення трафіку.

Уживані станції планують купувати через перекупників або для установки на мережі повністю, або для заміни окремих блоків, що виходять з ладу.

Багато закордонних операторів зараз впроваджують мережі 5G, тому у них вивільняються базові станції четвертого покоління, придатні для зв'язку LTE, каже джерело газети.

Якщо ж знайти обладнання не вийде, зниження якості мобільного зв'язку в Росії та перебоїв очікується вже до кінця літа, попереджають експерти.

У Російському союзі промисловців і підприємців кажуть, що поточних резервів обладнання вистачить на 4-6 місяців.

"З липня-серпня 2022 року суттєво зростає ризик аварій та порушення стабільності роботи мережі", - додають там.

Представник Мінцифри РФ раніше говорив "Комерсанту", що передумов для збоїв у мережах зв'язку немає, адже бізнес отримує цілі пакети заходів підтримки з боку держави.

Ericsson і Nokia оголосили про вихід із російського ринку на початку квітня.

Економічна правда