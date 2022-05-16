РосЗМІ, авіасектор і сервіси для бізнесу: ІТ-армія атакувала 240 ресурсів за тиждень
Понеділок, 16 травня 2022, 10:25 -
Минулого тижня (з 9 до 15 травня) українською IT-армією було атаковано більше як 240 російських онлайн-ресурсів.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Зокрема, йдеться про такі сектори:
- Російська пропаганда. "Через кібератаки на сайти ЗМІ та онлайн-телебачення росіяни не змогли отримати святкову порцію пропаганди на 9 травня", - кажуть у Мінцифрі.
- Онлайн-продажі взуття. Були паралізовані онлайн-продажі підприємств, які забезпечують армію агресора взуттям.
- Авіасектор. Через кібератаки були недоступні сайти більшості аеропортів та авіакомпаній РФ, через що в росіян виникали складнощі при купівлі квитків онлайн.
- Сервіси для бізнесу. Російські аналоги західних сервісів для управління проєктами, розсилок, опитувань та CRM-системи були недоступні.
Економічна правда
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