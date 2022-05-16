Укрзалізниця з червня повертає "Прикарпатський експрес" Львів – Чернівці
Понеділок, 16 травня 2022, 09:37 -
Укрзалізниця з 1 червня повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів — Чернівці.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відправлення зі Львова о 07:45, прибуття в Чернівці о 13:25.
"Зворотно, з Чернівців, відправлення о 15:30, прибуття до Львова о 21:15. Поїз курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин", - додають в УЗ.
Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.
Економічна правда
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