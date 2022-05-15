Шахраї крадуть дані банківських карток, прикриваючись "грошовою допомогою від ООН"

Інтернетом шириться нова шахрайська схема, в рамках якої крадуться дані платіжних карток українців.

Про це повідомляє урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA.

Так, у соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН".

На сторінці пропонується взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням, та отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". Надалі, користувачеві буде запропоновано надати персональні дані та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки буде скомпрометовано.

CERT-UA рекомендує ніколи не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах, а також налаштувати контроль руху коштів (підключити SMS-інформування, встановити ліміти на операції).

"Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті – НЕГАЙНО заблокувати платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через Інтернет-банкінг", – заявили у відомстві.

Економічна правда