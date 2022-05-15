Російські військові грабують заводи в Мелітополі – мер

У тимчасово захопленому Мелітополі військові РФ грабують підприємства. Вони вже дісталися до заводу "Гідромаш" та Мелітопольського заводу автотракторних запчастин.

Про це під час національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає "Укрінформ".

"Позавчора вони дістались до єдиного державного підприємства, яке знаходиться на території Мелітополя, – це "Гідромаш". На жаль, завод вже впродовж довгих років не працював, але вдалось зберегти всю матеріально-технічну базу на заводі – верстати, преси, аби можна було відновити роботу виробництва, але окупанти почали розграбовувати його і вивозити все", – повідомив Федоров.

За його словами, приблизно така ж ситуація і на заводі автотракторних запчастин. Підприємство з перших днів взяли під контроль солдати РФ.

"Звідти вивезли меблі, але цей завод був знаковий тим, що працював на оборонну промисловість України. Тож вони намагаються зробити так, щоб цей завод обслуговував оборонний комплекс РФ", – сказав мер.

Федоров наголосив також, що з початку березня в Мелітополі росіяни масово викрадають людей. Після 16:00 у Мелітополі майже немає людей на вулицях.