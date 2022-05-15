Водопостачання відновили у всіх містах та селах Київщини – ОВА
Неділя, 15 травня 2022, 18:02 -
Водопостачання підведено та відновлено в усіх населених пунктах Київщини.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Наразі тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному з населених пунктів.
"Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання. Роботи тривають", – зазначили в КОВА.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"