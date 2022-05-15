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Водопостачання відновили у всіх містах та селах Київщини – ОВА

Неділя, 15 травня 2022, 18:02 - Cергій Мельник

Водопостачання підведено та відновлено в усіх населених пунктах Київщини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Наразі тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків в кожному з населених пунктів. 

"Без централізованого водопостачання залишаються лише окремі будинки у смт Гостомель через відсутність електропостачання. Роботи тривають", – зазначили в КОВА.

Економічна правда

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